Борис Игнатьев о сборной: «Ждем, когда приоткроются шлюзы и будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира. Матч с Гренадой — отличная подготовка»

"Все, что связанно с нашей сборной в футболе — очень интересно. У нас есть сборная, она будет играть в футбол, и это для нас очень большое событие. Хотя мы прекрасно понимаем причину, по которой мы сейчас играем именно с Гренадой. И ждем с нетерпением, когда приоткроются шлюзы и мы будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира.