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Борис Игнатьев о сборной: «Ждем, когда приоткроются шлюзы и будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира. Матч с Гренадой — отличная подготовка»

"Все, что связанно с нашей сборной в футболе — очень интересно. У нас есть сборная, она будет играть в футбол, и это для нас очень большое событие. Хотя мы прекрасно понимаем причину, по которой мы сейчас играем именно с Гренадой.

Источник: Sports

"Все, что связанно с нашей сборной в футболе — очень интересно. У нас есть сборная, она будет играть в футбол, и это для нас очень большое событие. Хотя мы прекрасно понимаем причину, по которой мы сейчас играем именно с Гренадой. И ждем с нетерпением, когда приоткроются шлюзы и мы будем тренироваться с более титулованными командами Европы и мира.

Матч с Гренадой — отличная к этому подготовка. Без таких тренировок никуда", — сказал экс‑тренер сборной России.

Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет 19 марта в Москве.