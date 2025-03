«Полицейский закричал: “Смотри, американка!” Как живется в России футболистке из США

— Да. Занималась в Duolingo — потому что это бесплатно (улыбается). Запоминала слова. Это было очень сложно! В русском у одного how are you куча вариантов! Но мне нужно было интегрироваться в коллектив. Я так устала переводить сообщения администратора в командном чате! Когда девочки играли в «Мафию», садилась с ними — брала роль, где не нужно много говорить. И так потихоньку втягивалась.