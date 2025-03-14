В ОАЭ намерены провести футбольный турнир с участием сборных стран БРИКС

«Благодаря хорошей поддержке [президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС] Ларисы Зеленцовой мы активно сотрудничаем с альянсом и планируем провести крупный турнир по футболу. Восемь стран, входящих в БРИКС, уже готовы принять в нем участие. Мы будем рады, если количество участников увеличится», — добавил глава Международного футбольного альянса БРИКС.