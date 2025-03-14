Жирков о Дзюбе: «Не думаю, что если побиваешь какой-то рекорд, становишься лучшим нападающим России. У нас много великих форвардов, которые забивали меньше, но могут считаться лучшими»

Вошел бы Дзюба в топ-5 великих? У нас были великие нападающие, но тут надо все сопоставлять. Можно вспомнить Саленко, который 5 голов за один матч забил на чемпионате мира. Но сейчас без сопоставления трудно что-то сказать«, — сказал бывший защитник “Зенита” и сборной России.