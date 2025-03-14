Канчельскис рассказал, как может повыситься уровень женского футбола

«Женщины не могут играть на таком же уровне, как мужчины, поэтому и получают меньше. Но в перспективе женский футбол по зрелищности может догнать мужской — в жизни все меняется. Мы уже видели, как на Олимпиаде выступали трансгендеры. Может, женский футбол станет лучше, если мужчины переоденутся и будут играть. Но я это образно говорю. Поэтому в будущем может произойти все, что угодно. Вспомните, какими были деньги, трансферы, ценности раньше. Когда-то три миллиона за трансфер считались крупной суммой, а теперь это уже 200 миллионов. Жизнь движется вперед. Кто знает, может, в скором будущем женский футбол станет номером один — хотя это вряд ли», — сказал Канчельскис.