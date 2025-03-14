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«Интер Майами» Месси сыграет с «Лос-Анджелесом» Жиру и Льориса в ¼ финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ⅛ финала турнира команда Лионеля Месси одержала победу над ямайским «Кавальером» (2:0, 2:0).

Источник: Sports.Ru

В четвертьфинале клуб из Флориды встретится с «Лос-Анджелесом», за который выступают экс-игроки сборной Франции Оливье Жиру и Уго Льорис.

Месси и Суарес забили на Ямайке. Вывели «Интер» в ¼ Кубка чемпионов.