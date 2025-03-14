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Кержаков о рекорде Дзюбы: «Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Артем достиг этого результата»

36-летний нападающий «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

Источник: Спортс"

Позже Артем получил вызов в сборную России — впервые с 2021 года — на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов — они делят рекорд.

— Как вы относитесь к тому, что Артем Дзюба побил ваш рекорд? В отличие от вас, он не играл долгое время в Европе, не побеждал в Кубке УЕФА, не выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

— К тому, что Артем достиг этого результата я отношусь абсолютно спокойно.

— Сборной России предстоят товарищеские матчи с Замбией и Гренадой. Как вы относитесь к таким соперникам? Какую пользу и выводы может сделать тренерский штаб после этих игр?

— Я думаю, что Валерий Георгиевич [Карпин] делал выводы до и после матча с Брунеем, он отмечал это. Сейчас, я думаю, не особо отличается настрой и отношение к соперникам. У тренерского штаба сборной есть и другие задачи, о которых они не расскажут.

Мне все равно интересно посмотреть на эту сборную России, на то, как команда будет играть с соперниками в официальных товарищеских матчах.

Известно, что следующие соперники сборной будут уже более сильные (6 июня состоится матч с Нигерией, 10 июня с Беларусью — Спортс«“). Сейчас у нас такие соперники. С ними нужно играть, а нашим болельщикам показывать игру сборной России, — сказал бывший форвард “Зенита” Кержаков.

Дзюба заявил, что Кержаков не поздравил его с рекордом: «Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит».

Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.