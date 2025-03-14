Кержаков о рекорде Дзюбы: «Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что Артем достиг этого результата»

— Я думаю, что Валерий Георгиевич [Карпин] делал выводы до и после матча с Брунеем, он отмечал это. Сейчас, я думаю, не особо отличается настрой и отношение к соперникам. У тренерского штаба сборной есть и другие задачи, о которых они не расскажут.