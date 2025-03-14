Депутат Журова о Дзюбе: «Многие сильно возмущались, что Артема нет в сборной России. Почему бы не помочь человеку побить рекорд?»

Позже Артем получил вызов в сборную России — впервые с 2021 года — на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов — они делят рекорд.
"Как раз про рекорд, видимо, вопрос и стоит. Почему бы не помочь человеку это сделать? К тому же болельщики не поймут. Многие же очень сильно возмущались, что Дзюбы нет в сборной.
Я в таких случаях говорю, что тренеру виднее, но мнение болельщиков тоже надо учитывать, а я знаю, что они были немного возмущены тем, что может так получиться и Артема в сборной не будет", — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.