Депутат Журова о Дзюбе: «Многие сильно возмущались, что Артема нет в сборной России. Почему бы не помочь человеку побить рекорд?»

Я в таких случаях говорю, что тренеру виднее, но мнение болельщиков тоже надо учитывать, а я знаю, что они были немного возмущены тем, что может так получиться и Артема в сборной не будет", — сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.