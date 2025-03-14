«Дзюба — сигма-бой российского футбола ⚽». Актриса Горбань о вызове форварда в сборную

Позже Артем получил вызов в сборную России — впервые с 2021 года — на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов — они делят рекорд.
Актриса и телеведущая Мария Горбань отреагировала на вызов Дзюбы в сборную России, опубликовав видео в сторис.
«Артем Дзюба — сигма-бой российского футбола ⚽», — подписала Горбань сторис.
«Сигма Бой» — песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Она стала известной в мире благодаря вирусной популярности в TikTok, попав в чарты стриминговых сервисов Spotify и YouTube. Сигма-бой — человек, который выделяется из толпы и сохраняет свою индивидуальность.
Изображение: instagram.com/stories/gorban_masha.