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Андрей Аршавин: «Спартак» хорош в атаке, но не захочет рисковать против «Зенита». Если голы и будут, то немного"

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» предположил, что «Спартак» не будет рисковать в матче с петербургским «Зенитом».

Источник: Спортс"

В воскресенье «Спартак» примет «Зенит» в матче 21‑го тура МИР РПЛ.

«Зенит» хорош в обороне, «Спартак» хорош в атаке. Но красно‑белые не захотят рисковать, потому что будут бояться нарваться на быстрых игроков «Зенита». Если голы и будут, то их окажется немного.

Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля. Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает«, — сказал экс-игрок “Зенита”.