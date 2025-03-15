Андрей Аршавин: «Спартак» хорош в атаке, но не захочет рисковать против «Зенита». Если голы и будут, то немного"

Я не думаю, что в этом матче «Зенит» будет владеть мячом, потому что Вендел дисквалифицирован. Может быть, вообще выставят двух оборонительных игроков в центре поля. Поэтому здесь «Зениту» будет выгодно контратаковать и выбегать, так как в центре обороны «Спартаку» как раз скорости не хватает«, — сказал экс-игрок “Зенита”.