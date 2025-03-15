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«Тоттенхэм» не выкупит Вернера у «Лейпцига» за 12 млн евро. У форварда 0 голов в 18 матчах АПЛ

29-летний немецкий форвард отдал 3 ассиста в 18 матчах АПЛ, в 27 играх сезона во всех турнирах он забил 1 гол — в Кубке английской лиги в ворота «Ман Сити».

Источник: Спортс"

Вернер присоединился к «шпорам» по ходу прошлого сезона в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Лейпцига». В межсезонье лондонцы продлили аренду игрока.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, «Тоттенхэм» решил не выкупать Тимо за 12 млн евро.

Футболист вернется в немецкий клуб. Дальнейшее будущее игрока будет зависеть от того, останется ли в клубе тренер Марко Розе. Зарплата Вернера в «Лейпциге» — около 10 млн евро в год.

На данный момент Вернер не хотел бы переходить в другой клуб Бундеслиги. Есть конкретные запросы по нему от команд Премьер-лиги и МЛС.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.