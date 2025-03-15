«Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной. Он вернулся с возможностью стать лучшим бомбардиром». Дмитрий Черышев об Артеме

"Дзюба — ветеран и лидер раздевалки. Где бы он ни играл, он всегда был лидером. Поэтому в предстоящих матчах за сборную он заслужил выходить с капитанской повязкой.
Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка — это уважение к футболисту. Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд. Если он забьет гол, будет великолепно«, — сказал бывший тренер “Шинника”.
Дзюба в сборной — еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно.