«Дзюба заслужил капитанскую повязку в сборной. Он вернулся с возможностью стать лучшим бомбардиром». Дмитрий Черышев об Артеме

Конечно, решает тренер и раздевалка, но повязка — это уважение к футболисту. Не попадая несколько лет в национальную команду, он вернулся с хорошим аппетитом и возможностью стать лучшим бомбардиром, побить рекорд. Если он забьет гол, будет великолепно«, — сказал бывший тренер “Шинника”.