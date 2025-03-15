Губерниев об Овечкине и рекорде Гретцки: «За 16 матчей забить 9 штук — надо сильно постараться. Уровень соперничества у него не тот, что у Дзюбы»

Посмотрим, если не побьет в этом году, будет в томительном ожидании следующего сезона. НХЛ будет зарабатывать кучу денег на этом, а мы будем эти деньги вкладывать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.