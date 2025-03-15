Губерниев об Овечкине и рекорде Гретцки: «За 16 матчей забить 9 штук — надо сильно постараться. Уровень соперничества у него не тот, что у Дзюбы»

"Погоня Овечкина за рекордом Гретцки превращается в бизнес‑проект. Интересно, НХЛ выгодно, чтобы Александр побил рекорд в этом сезоне или лучше, чтобы оставил на следующий год с учетом мощнейшей коммерческой привлекательности?
Важно другое, Овечкин все равно этот рекорд побьет, было бы у него здоровье. За 16 матчей забить 9 штук — надо очень сильно постараться, мягко говоря.
Уровень соперничества у него не тот, с которым сталкивается Дзюба, забивая свои голы. При всем уважении.
Посмотрим, если не побьет в этом году, будет в томительном ожидании следующего сезона. НХЛ будет зарабатывать кучу денег на этом, а мы будем эти деньги вкладывать«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.
Кирьяков о том, что рекорд Дзюбы значимее гонки Овечкина: «Хватит этой ерунды! Сколько Артем забил в Европе? Один мяч. Рекорд в зарубежной лиге, как у Александра в хоккее — серьезное событие».