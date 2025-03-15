Депутат Свищев о государственной награде для Дзюбы: «Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Удивительно, почему об этом все молчат. Такие вещи замыливать нельзя»

— Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Если ты достиг определенных результатов, тебя надо наградить. Но действовать должен в первую очередь клуб. К тому же наградить стоит не только Дзюбу, но и тренеров, которые его воспитали — он же не с Луны свалился. Надо отмечать тренеров, команды, которые с ним работали. Это должна быть активная позиция РФС.