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Гонду о Месси на ЧМ-2026: «Поедет, думаю, у него остались еще желание и силы. Когда вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдет, и так уже 20 лет»

— На твой взгляд, увидим ли мы Лионеля Месси на чемпионате мира в 2026 году?

— Думаю, да. Когда я вижу его с мячом, всегда думаю, что сейчас что-то произойдет. И это уже происходит 20 лет.

У него остались еще желание и силы, чтобы сыграть на ЧМ. Думаю, он поедет, — сказал аргентинский форвард «Зенита».