Мбаппе о дубле «Вильярреалу»: «Тяжело играть через два дня. Если я забиваю больше Криштиану и Роналдо в первый сезон, это не значит, что я лучше»

Если я забью больше голов, чем Криштиану и Роналдо, это не значит, что я лучше, это значит, что я забил больше голов. Забивать голы важно, но они будут чего-то стоить, только если мы выиграем Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов, — заявил форвард «Мадрида» Мбаппе в эфире Real Madrid TV.