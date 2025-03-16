«Средний охват игры Кубка на “Матч ТВ” — 2,5 млн человек. Факт есть факт: футбол — самый массовый вид спорта, он остается спортом № 1 в стране». Замгенсека РФС про опрос ВЦИОМ

"Написать можно все что угодно. Осталась нераскрытой методика проведения этого исследования: какой был размер выборки, кто были эти люди, их соцдем, какие были вопросы, как они были сформулированы. Была информация о том, что это был телефонный опрос, что, наверное, достаточно странно в 2024-м.