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Аршавин о будущем Лички: «Если “Динамо” проиграет ЦСКА 0:3 в Кубке, то руководство может психануть и убрать Марцела. Карпина вряд ли назначат до лета»

В субботу «Динамо» проиграло «Локомотиву» (1:2) в Мир РПЛ и после 21 матча занимает в таблице 5-е место.
Источник: Sports

«Ключевой будет игра на Кубок России. Условно, если “Динамо” проиграет ЦСКА со счетом 0:3, то руководство бело‑голубых может психануть и убрать Личку.

Если решат убрать Марцела, то до лета его смогут подменить другие помощники. Но Карпина вряд ли назначат, так как недавно разговаривали с женой Валерия Георгиевича, и она хочет насладиться временем до лета и побыть вместе с ним«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.

«Динамо» сыграет с ЦСКА в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России 15 апреля (первая игра — 1:2).