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Константин Генич: «Если Соболев забьет “Спартаку”, это будет трындец — кино. Но надо беруши надевать, 40 тысяч будут ему свистеть»

«Спартак» сегодня сыграет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ. Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Соболев после перехода из «Спартака» в «Зенит» не набрал результативных действий по системе «гол+пас» в 13 матчах Премьер-лиги.

— Стоит ли Соболеву праздновать гол в ворота «Спартака»?

— Нет, ты что. Даже выход на поле будет для него испытанием. Беруши надо надевать. 40 тысяч будут ему свистеть — и это только выход на поле. Любое касание будут свистеть!

А если он еще и забьет, вообще трындец будет. Но это будет, конечно, красиво. Не забить ни одного мяча до матча со «Спартаком», выйти на «Лукойл Арену» в решающем матче и воткнуть. Это будет кино. Как у Дзюбы, когда он не знал, как радоваться, и голову в футболку все время прятал.

Соболев ночь проведет, думая, как он выйдет и если забьет, что он будет делать. А он наверняка будет засыпать с мыслью, что он выйдет на замену и забьет. И скажу честно, я бы очень хотел на это посмотреть, — сказал комментатор «Матч ТВ» Генич.