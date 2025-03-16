Константин Генич: «Если Соболев забьет “Спартаку”, это будет трындец — кино. Но надо беруши надевать, 40 тысяч будут ему свистеть»

А если он еще и забьет, вообще трындец будет. Но это будет, конечно, красиво. Не забить ни одного мяча до матча со «Спартаком», выйти на «Лукойл Арену» в решающем матче и воткнуть. Это будет кино. Как у Дзюбы, когда он не знал, как радоваться, и голову в футболку все время прятал.