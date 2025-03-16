Журналист сообщил, что Неймар занимался сексом с эскортницами в день матча «Сантоса», а его отец выплатил девушке 80 тысяч реалов за молчание. Сторона игрока все опровергла и может подать в суд

Диас также взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады (настоящее имя — Наяра Маседо, она уже находилась под следствием за продажу поддельных духов). Она рассказала, что у нее были сексуальные отношения с Неймаром и еще одной девушкой. Утверждалось, что для мероприятия с Неймаром и его десятью друзьями якобы наняли не менее 20 девушек.