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Депутат Милонов о возможном рекорде Дзюбы в сборной: «Я не стану вас обманывать — не сильно буду болеть. Я не сильно про спорт, я больше про людей. Он уже одержал главную победу — на

— Будете смотреть товарищеский матч сборных России и Гренады? Будете болеть за то, чтобы Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды (сейчас у Дзюбы и Александра Кержакова по 30 голов — Спортс«“)?

Источник: Спортс"

— Прежде всего, я рад, что Артем смог преодолеть кризис, который имел место. Уже мало кто верил, что он сможет выкарабкаться, потому что у него все как-то пошло по ниспадающей.

Но молодец, всегда радостно, когда человек преодолевает сложности и доказывает всем, что он лучший. Главную победу Дзюба уже одержал — над собой.

Я же не стану вас обманывать. Я не сильно буду болеть. Я не сильно про спорт, я больше про людей. Как за человека я за него очень рад, — сказал депутат Госдумы РФ Милонов.

Ранее 36-летний футболист «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.