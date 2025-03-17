Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева, он большой и мощный. В силу возраста очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации». Литвинов о форвардах

"Вызов Дзюбы в сборную? Не удивился. Артем — очень сильный игрок. В последней игре в Кубке я убедился, что он в хорошей форме, несмотря на возраст. Сейчас он на коне.

Источник: Спортс"

Против Дзюбы играть труднее, чем против Соболева. По антропометрическим данным он большой и мощный. В силу возраста он очень опытный, знает, как нужно сыграть в той или иной ситуации«, — сказал полузащитник “Спартака”.