Сергей Семак: «У “Спартака” не было голевых моментов. Ничья была бы справедливее»

Был удар издали хороший у Мартинса — первый гол. Был хороший удар у Луиса — хороший ответный мяч. Был момент еще после стандарта. У нас какие-то такие подходы были, хорошие моменты. То есть я не думаю, что какую-то команду, если мы берем количество созданных моментов, напрямую можно как-то сравнить со справедливостью результата. По моментам, я думаю, это ничейная была игра. Но удача сегодня была не на нашей стороне. На мой взгляд, опять же, — сказал главный тренер «Зенита».