Ассоциация футболистов Испании о жалобе Анчелотти: «72 часа отдыха между матчами важны для здоровья игроков. Кроме “Реала”, необходимого перерыва не было у “Сосьедада”, “Атлетика” и &ldquo

Помимо «Реала», который заявил устами своего главного тренера Карло Анчелотти о неприятии сокращения перерыва между матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» и игрой с «Вильярреалом», у футболистов «Реал Сосьедад», «Атлетика» и «Бетиса» также не было необходимого перерыва между матчами в еврокубках и текущем туре Ла Лиги. Это обстоятельство, повторяющееся с течением времени, вызывает у AFE серьезную обеспокоенность по поводу последствий для здоровья, которые это может повлечь для игроков", — говорится в заявлении ассоциации.