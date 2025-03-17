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Ассоциация футболистов Испании о жалобе Анчелотти: «72 часа отдыха между матчами важны для здоровья игроков. Кроме “Реала”, необходимого перерыва не было у “Сосьедада”, “Атлетика” и &ldquo

Ранее главный тренер «Реала» заявил, что клуб отказывается в дальнейшем принимать участие в матчах, отдых перед которыми составил менее трех суток.
Источник: Спортс"

"Ассоциация футболистов Испании считает крайне важным, чтобы у игроков было по крайней мере 72 часа отдыха между матчами, чтобы сохранять как физическое, так и ментальное здоровье. Кроме того, этот критерий отмечен рекомендациями FIFPRO, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов, одним из основателей которой является AFE.

Как уже было согласовано AFE в 2020 году как с Королевской Федерацией футбола Испании (RFEF), так и с Ла Лигой, минимальный интервал между матчами для сохранения здоровья игроков составляет 72 часа. Учитывая повышенный риск травм и ухудшение состояния футболистов из-за усталости после матчей, AFE всегда считала бесспорным, что для футболистов, которые играют два матча в неделю, время восстановления составляет от 72 до 96 часов.

Помимо «Реала», который заявил устами своего главного тренера Карло Анчелотти о неприятии сокращения перерыва между матчем Лиги чемпионов с «Атлетико» и игрой с «Вильярреалом», у футболистов «Реал Сосьедад», «Атлетика» и «Бетиса» также не было необходимого перерыва между матчами в еврокубках и текущем туре Ла Лиги. Это обстоятельство, повторяющееся с течением времени, вызывает у AFE серьезную обеспокоенность по поводу последствий для здоровья, которые это может повлечь для игроков", — говорится в заявлении ассоциации.

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