Диего Симеоне: «Барселоне» сопутствовала удача. Это сильная команда, поздравляю. Ей еще предстоит сыграть с «Реалом», если у «Атлетико» появится шанс — постараемся воспользоваться"

Я не думаю, что счет мог остаться 2:0. Соперник использовал момент и сократил отставание, а для такой мощной и хорошей команды, как «Барселона», это дополнительный толчок, доза уверенности. Соперник входит в эту зону страха. Контратака не удается — и счет уже 2:2.