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Аморим о поддержке фанатов «МЮ»: «Мы еще очень далеки от того, чего они заслуживают. Но выступления становятся лучше, мы растем во всех аспектах, больше создаем и забиваем»

«Мы все еще очень далеки от того, чего ждут и заслуживают болельщики, так что мне не сильно полегчало [от поддержки фанатов во время игры с “Лестером”]. Мы хотим побеждать и играть лучше.

Источник: Спортс"

Наши выступления становятся лучше, а когда ты добиваешься нужных результатов, начинаешь чувствовать себя лучше. Я вижу изменения в команде.

Сегодня было видно, что некоторым игрокам недоставало сил, но команда способна победить даже тогда, когда подустала. Это хороший знак.

Мы лучше понимаем, когда и как прессинговать. Мы создаем больше моментов и больше забиваем. Мы растем во всех аспектах, и это следствие полученного времени и роста уверенности, которая приходит с результатами«, — сказал главный тренер “МЮ”.