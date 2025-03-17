Аморим о поддержке фанатов «МЮ»: «Мы еще очень далеки от того, чего они заслуживают. Но выступления становятся лучше, мы растем во всех аспектах, больше создаем и забиваем»

Наши выступления становятся лучше, а когда ты добиваешься нужных результатов, начинаешь чувствовать себя лучше. Я вижу изменения в команде.
Сегодня было видно, что некоторым игрокам недоставало сил, но команда способна победить даже тогда, когда подустала. Это хороший знак.
Мы лучше понимаем, когда и как прессинговать. Мы создаем больше моментов и больше забиваем. Мы растем во всех аспектах, и это следствие полученного времени и роста уверенности, которая приходит с результатами«, — сказал главный тренер “МЮ”.