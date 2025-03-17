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Алонсо о волевой победе над «Штутгартом»: «Байер» хорошо отреагировал. За 8 туров до финиша многое может произойти"

Леверкузенцы забили победный гол на 94-й минуте.
Источник: Спортс"

"Мы вышли на полную мощность, с тремя форвардами, и в итоге случилась магия. Это было важно для всех нас, уходим на перерыв с хорошими настроением и энергией.

Мы хорошо отреагировали, у нас было много моментов. Это крайне важная победа для нас. За 8 туров до финиша многое может произойти. Мы должны запастись терпением. У нас есть желание и воля биться в каждом матче«, — сказал тренер “Байера”.

«Байер» до 6 очков сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге. Команда Алонсо прервала серию из трех сухих поражений волевой победой с голом на 94-й.