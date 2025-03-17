Алонсо о волевой победе над «Штутгартом»: «Байер» хорошо отреагировал. За 8 туров до финиша многое может произойти"

"Мы вышли на полную мощность, с тремя форвардами, и в итоге случилась магия. Это было важно для всех нас, уходим на перерыв с хорошими настроением и энергией.
Мы хорошо отреагировали, у нас было много моментов. Это крайне важная победа для нас. За 8 туров до финиша многое может произойти. Мы должны запастись терпением. У нас есть желание и воля биться в каждом матче«, — сказал тренер “Байера”.
«Байер» до 6 очков сократил отставание от «Баварии» в Бундеслиге. Команда Алонсо прервала серию из трех сухих поражений волевой победой с голом на 94-й.