Индзаги о 2:0: «С таким настроем “Интер” способен на большие дела. Мы практически ничего не позволили “Аталанте”

«Аталанта» находится в отличной форме, [до этого тура] они забили 63 гола, как и «Интер», и сегодня мы практически ничего ей не позволили. Наши ребята заслуживают поздравлений, ведь у нас не было многих игроков. Сегодня утром подлатали еще 6−7 футболистов, но с таким настроем мы способны на большие дела«, — сказал тренер “Интера” в эфире DAZN.