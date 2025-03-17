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Индзаги о 2:0: «С таким настроем “Интер” способен на большие дела. Мы практически ничего не позволили “Аталанте”

"Как тренер я очень доволен игрой — даже больше, чем результатом. Мы приехали в Бергамо и показали характер. Могли решить исход еще в первом тайме, но попали в штангу. Затем отменили гол Лаутаро, который, пожалуй, был забит по правилам, у Фраттези был момент…

Источник: Sports

«Аталанта» находится в отличной форме, [до этого тура] они забили 63 гола, как и «Интер», и сегодня мы практически ничего ей не позволили. Наши ребята заслуживают поздравлений, ведь у нас не было многих игроков. Сегодня утром подлатали еще 6−7 футболистов, но с таким настроем мы способны на большие дела«, — сказал тренер “Интера” в эфире DAZN.