Депутат Свищев не придет в Госдуму в красно-белом шарфе после 2:1 с «Зенитом»: «Такой традиции нет. Если все будут чествовать свои клубы, станем очень пестрой думой»

— Нет, у нас пока такой традиции нет. И, думаю, слава богу, потому что каждый из депутатов представляет свой регион. Если все будут чествовать свои клубы, мы станем очень пестрой думой. Я не помню, чтобы кто-то поздравлял отдельно взятый клуб с победой, давно такого не было, — сказал депутат Госдумы РФ.