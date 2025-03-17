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Глава «Локо» Нагорных: «Никогда не сможем платить такие контракты, как “Зенит”. Нас финансирует компания, живущая в реалиях экономики России»

— Вы как-то сказали, что никогда не сможете платить по контракту столько же, сколько платит игрокам «Зенит». Но ситуации бывают разные.

Источник: Sports

— Мы никогда не сможем платить такие контракты, как «Зенит». Потому что мы сегодня команда, которая финансируется производственной компанией [ «РЖД»], которая живет в реалиях экономики России и сталкивается со всеми теми сложностями, которые сегодня есть. И это [платить по контрактам, как «Зенит»] не является нашей самоцелью.

Самоцелью является создать условия, чтобы развивались молодые российские футболисты, — сказал глава совета директоров «Локомотива».

После 21 тура «Локомотив» занимает в Мир РПЛ четвертое место.