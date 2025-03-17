Глава «Локо» Нагорных: «Никогда не сможем платить такие контракты, как “Зенит”. Нас финансирует компания, живущая в реалиях экономики России»

— Мы никогда не сможем платить такие контракты, как «Зенит». Потому что мы сегодня команда, которая финансируется производственной компанией [ «РЖД»], которая живет в реалиях экономики России и сталкивается со всеми теми сложностями, которые сегодня есть. И это [платить по контрактам, как «Зенит»] не является нашей самоцелью.