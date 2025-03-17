«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:1

Желто-синие сразились с быками в рамках 21-го тура РПЛ на «Ростов Арене». Обе команды активно боролись, нападающий хозяев Мохеби на 64-ой минут забил «Краснодару», но гол отменил арбитр после просмотра VAR — был фол в атаке.