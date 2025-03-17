«Ростов» уступил «Краснодару» со счетом 0:1

Желто-синие сразились с быками в рамках 21-го тура РПЛ на «Ростов Арене». Обе команды активно боролись, нападающий хозяев Мохеби на 64-ой минут забил «Краснодару», но гол отменил арбитр после просмотра VAR — был фол в атаке.
В итоге на 78-ой минут забил Кобнан и «Краснодар» вырвался вперед со счетом 0:1.
Напомним, «Краснодар» находится на верхушке турнирной таблицы с 46 очками. «Ростов» расположился на восьмом месте с 30-ой очками.
31 марта «Ростов» в рамках 22-го тура РПЛ сыграет в Самаре с «Акроном».