Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» не стала чемпионом

На 66-й минуте арбитр отменил гол Лионеля Месси, зафиксировав офсайд, хотя последним мяча коснулся не партнер аргентинца Франсеск Фабрегас, а защитник мадридцев Хуанфран.
«Я ошибся. “Барселона” и “Атлетико” в последнем туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.
С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча. Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я", — сказал Матеу Лаос в эфире Cadena COPE.