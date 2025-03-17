Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» не стала чемпионом

Матеу Лаос судил матч «Барселоны» и «Атлетико» в последнем туре сезона Ла Лиги-2013/14 (1:1). «Матрасники» стали чемпионами Испании, опередив «блауграну» и «Реал» на 3 очка.

Источник: Sports

На 66-й минуте арбитр отменил гол Лионеля Месси, зафиксировав офсайд, хотя последним мяча коснулся не партнер аргентинца Франсеск Фабрегас, а защитник мадридцев Хуанфран.

«Я ошибся. “Барселона” и “Атлетико” в последнем туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча. Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я", — сказал Матеу Лаос в эфире Cadena COPE.