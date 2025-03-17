Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» не стала чемпионом

С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча. Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я", — сказал Матеу Лаос в эфире Cadena COPE.