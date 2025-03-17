И я не считаю, что потеря Вендела — это главная проблема. Невозможно было заменить Месси, Марадону, а всех остальных заменить можно. У «Спартака» тоже не было Дуарте, но команда была единой, монолитной, как хороший фундамент«, — сказал бывший игрок “Зенита” Угаров.