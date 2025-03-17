«Согласен, что “Зенит” был хуже “Спартака”. Питерский клуб вышел играть в белых тапках, а “Спартак” — в бутсах с шипами, отсюда и разница в матче.
Считаю, что все зависит от подготовки. Все-таки подготовка «Спартака» была лучше, потому что прошел всего третий тур, а «Зенит» находится в не самом лучшем состоянии, в первую очередь физическом.
Команда не двигалась, не была заряжена на победу. Показалось, что «Зенит» в целом не особо хотел выиграть, а хотел сыграть вничью.
И я не считаю, что потеря Вендела — это главная проблема. Невозможно было заменить Месси, Марадону, а всех остальных заменить можно. У «Спартака» тоже не было Дуарте, но команда была единой, монолитной, как хороший фундамент«, — сказал бывший игрок “Зенита” Угаров.