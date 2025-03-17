Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» вышел в белых тапках, а «Спартак» — в бутсах с шипами. Потеря Вендела не главная проблема, невозможно заменить Месси, Марадону, а остальных можно". Угаров о матче

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Согласен, что “Зенит” был хуже “Спартака”. Питерский клуб вышел играть в белых тапках, а “Спартак” — в бутсах с шипами, отсюда и разница в матче.

Считаю, что все зависит от подготовки. Все-таки подготовка «Спартака» была лучше, потому что прошел всего третий тур, а «Зенит» находится в не самом лучшем состоянии, в первую очередь физическом.

Команда не двигалась, не была заряжена на победу. Показалось, что «Зенит» в целом не особо хотел выиграть, а хотел сыграть вничью.

И я не считаю, что потеря Вендела — это главная проблема. Невозможно было заменить Месси, Марадону, а всех остальных заменить можно. У «Спартака» тоже не было Дуарте, но команда была единой, монолитной, как хороший фундамент«, — сказал бывший игрок “Зенита” Угаров.