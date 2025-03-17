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Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо? Раньше он не забивал в каждой игре»

Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
Источник: Спортс"

— Видели ли вы вживую игры «Акрона»?

— Смотрел только тогда, когда с ними играли. Только по телевизору? Да.

— Как можете оценить то, что сделал Артем Дзюба?

— Вот вам оценка. Мало? Он приглашен в сборную. Еще какая оценка вам нужна?

— Вы сказали, что он своими действиями заслужил приглашение.

— Как минимум он больше всех из российских нападающих забил в весенней части чемпионата. Что еще надо вам?

— Раньше вы говорили про возраст.

— Раньше он и не забивал в каждой игре.

— С кем обсуждали шаг пригласить его?

— Сначала с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артем выглядит неплохо».

— Вы были инициатором?

— Да.

— Были ли те, кто вас отговаривал?

— Нет, никто не отговаривал.

— Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?

— Да, он в туре забил, еще и в Кубке, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.