Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо? Раньше он не забивал в каждой игре»

— Видели ли вы вживую игры «Акрона»?
— Смотрел только тогда, когда с ними играли. Только по телевизору? Да.
— Как можете оценить то, что сделал Артем Дзюба?
— Вот вам оценка. Мало? Он приглашен в сборную. Еще какая оценка вам нужна?
— Вы сказали, что он своими действиями заслужил приглашение.
— Как минимум он больше всех из российских нападающих забил в весенней части чемпионата. Что еще надо вам?
— Раньше вы говорили про возраст.
— Раньше он и не забивал в каждой игре.
— С кем обсуждали шаг пригласить его?
— Сначала с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артем выглядит неплохо».
— Вы были инициатором?
— Да.
— Были ли те, кто вас отговаривал?
— Нет, никто не отговаривал.
— Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?
— Да, он в туре забил, еще и в Кубке, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.