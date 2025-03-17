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Месси пропустит матчи Аргентины против Уругвая и Бразилии. Лаутаро, Альварес, Де Поль и Мак Аллистер — в составе сборной

Аргентинская команда проведет против Уругвая и Бразилии игры в рамках квалификации к ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Нападающий «Интер Майами», который был включен в предварительный состав сборной, не примет участие в матчах из-за повреждения.

Состав сборной Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Пеccелья («Ривер Плейт»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»).

Полузащитники: Леандро Паредес («Рома»), Энцо Фернандес («Челси»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне («Комо»), Бенхамин Домингес («Болонья»), Тьяго Альмада («Лион»).

Нападающие: Николас Гонсалес («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Нико Пас («Комо»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Сантьяго Кастро («Болонья»), Лаутаро Мартинес («Интер»).