Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: “Надо обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы это не сделаем&r

— Вы рад возвращению Дзюбы в сборную?
— Мне вообще, честно, все равно. Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.
— Под чьим?
— Под давлением РФС.
— А зачем это РФС?
— Ну просто, привлечь…
— Стадион собрать?
— Я не уверен, что Артем Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, те, кто может плюнуть, — там бы полный стадион собрался.
Мне не нравится, что Валеру нагнули.
— Кто его нагнул? Он же сам на это пошел.
— Вы думаете, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак»?
Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать, — сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».