Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: “Надо обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы это не сделаем&r

Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.

Источник: Спортс"

— Вы рад возвращению Дзюбы в сборную?

— Мне вообще, честно, все равно. Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.

— Под чьим?

— Под давлением РФС.

— А зачем это РФС?

— Ну просто, привлечь…

— Стадион собрать?

— Я не уверен, что Артем Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, те, кто может плюнуть, — там бы полный стадион собрался.

Мне не нравится, что Валеру нагнули.

— Кто его нагнул? Он же сам на это пошел.

— Вы думаете, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак»?

Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать, — сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».