Карпин звонил Дзюбе перед вызовом в сборную: «Чувствовалось в голосе и словах, что это стало для него неожиданностью. Не факт, что рекорд будет — надо еще забить»

— Вы звонили Дзюбе?
— Да.
— О чем говорили?
— Поставил в известность, что мы решили вызвать его в сборную. Узнать, готов он или не готов, хочет — не хочет.
— Он сказал, что переживал и чувствовал себя, как пацан. Почувствовали это?
— Чувствовалось и в голосе, и в словах, что это стало неожиданностью для него. Небольшой шок, наверное, от неожиданности прежде всего.
— Тот факт, что он может установить рекорд, повлиял на его вызов?
— Давайте так, скорее всего, нет. Держать в голове — да. Плюс он побил рекорд в чемпионатах России по голам, есть вероятность рекорда в сборной, который еще не факт, что будет, нужно забить еще. Но прежде всего повлияло его нынешнее состояние, — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.