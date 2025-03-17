Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить — я думал, пранк какой-то. Потом он мне набрал, мы поболтали — я просто обалдел. Даже поверить не мог»

И все. И потом Валерий Георгиевич мне пишет: занят, нет? Я говорю: нет. Он мне набирает, и мы поболтали. Минут 15−20 просто обалдел, если честно, я даже не мог поверить. Думал, что это какой-то то ли сон, то ли что. Долго ждал, мечтал и в какой-то момент даже уже не верил, если честно.