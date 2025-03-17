Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить — я думал, пранк какой-то. Потом он мне набрал, мы поболтали — я просто обалдел. Даже поверить не мог»

— Можешь вспомнить о вызове в сборную? Звонок, что было у тебя, что ты делал?

Источник: Спортс"

— У нас был, по-моему, выходной… А, вечерняя тренировка. Я дома сидел, в Тольятти там снял, было часов 12 или час. Мне написали, что сейчас Валерий Георгиевич должен позвонить. Я такой: пффф, ну пранк какой-то, думал. Ну не может быть такого.

И все. И потом Валерий Георгиевич мне пишет: занят, нет? Я говорю: нет. Он мне набирает, и мы поболтали. Минут 15−20 просто обалдел, если честно, я даже не мог поверить. Думал, что это какой-то то ли сон, то ли что. Долго ждал, мечтал и в какой-то момент даже уже не верил, если честно.

Но окружение, близкие верили в это. Поэтому такой приятный вообще был подарок, — сказал нападающий «Акрона».