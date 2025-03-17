Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить — я думал, пранк какой-то. Потом он мне набрал, мы поболтали — я просто обалдел. Даже поверить не мог»

— У нас был, по-моему, выходной… А, вечерняя тренировка. Я дома сидел, в Тольятти там снял, было часов 12 или час. Мне написали, что сейчас Валерий Георгиевич должен позвонить. Я такой: пффф, ну пранк какой-то, думал. Ну не может быть такого.
И все. И потом Валерий Георгиевич мне пишет: занят, нет? Я говорю: нет. Он мне набирает, и мы поболтали. Минут 15−20 просто обалдел, если честно, я даже не мог поверить. Думал, что это какой-то то ли сон, то ли что. Долго ждал, мечтал и в какой-то момент даже уже не верил, если честно.
Но окружение, близкие верили в это. Поэтому такой приятный вообще был подарок, — сказал нападающий «Акрона».