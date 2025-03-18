Экс-игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в возрасте 28 лет

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший нападающий медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков скончался в понедельник в возрасте 28 лет, сообщается в Telegram-канале команды.
Причины смерти спортсмена не уточняются.
«Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова. Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — говорится в сообщении.