Экс-игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» умер в возрасте 28 лет

«Вчера не стало экс-нападающего нашей команды — Сергея Маркова. Такие новости невозможно принимать. Мара был настоящим человеком. Он всегда был рядом. Душа компании, весельчак, наполняющий каждого своим позитивом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Сережи», — говорится в сообщении.