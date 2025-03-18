Легенду сборной Италии Тотти раскритиковали после приглашения в Москву

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти подвергся критике на родине из-за приглашения на торжественную церемонию в Москве, сообщает L'Equipe.
Тотти приглашен на международную премию RB Award в Москве, которая состоится 8 апреля. По данным источника, экс-футболист на родине стал объектом яростной критики в социальных сетях.
Итальянцу 48 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в «Роме», вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2000.