Легенду сборной Италии Тотти раскритиковали после приглашения в Москву

Итальянцу 48 лет, он завершил карьеру в 2017 году. Всю карьеру Тотти провел в «Роме», вместе с которой завоевал одно чемпионство, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии Тотти стал чемпионом мира 2006 года и серебряным призером чемпионата Европы — 2000.