Фёдор Смолов объяснил, почему не хочет становиться тренером после завершения карьеры

«Почему я себя на сегодняшний день не вижу тренером, потому что это очень сложная специфика профессии, что тебе нужно как-то упорядочить, руководить гармонично и привести прям набор индивидуальностей, взрослых, хорошо зарабатывающих мужиков, это маскулинная профессия, к одному знаменателю как бы, к одному стремлению. Это суперсложно. Ну и, когда этого не получается, ты должен прям погружение [совершить], мне кажется, такое 24 на 7. Ты постоянно должен как бы думать о том, как что-то улучшить, что у тебя не получилось там, где что-то не так донёс. И мне кажется, это мегасложно и какое-то количество нервов затрачивается невероятное», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.