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Смолов о контракте с Beats by Dre: «Платили тысяч 20 долларов в год, чисто символически. Но я не сомневался. Меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед ЧМ. Памятная, важная история»

"Была история с Beats by Dre. Контракт был на два года, но это больше имиджевая история.

Источник: Спортс"

Это мировой бренд, меня снимали с топовыми футбиками, делали промо перед чемпионатом мира. Это памятная, важная история.

Платили тысяч 20 долларов в год, то есть чисто символически. Но я не сомневался ни секунды. Иметь историю с Beats в своем портфолио уже круто, и неважно, сколько платят. Условному Неймару они платят большие деньги, я уверен.

Наушников было до фига. У меня до сих пор лежат коробки: и Studio, и Powerbeats. Я их все дарил, дарил, а они не заканчивались.

Было круто. Я говорил, что хочу сделать подарки команде, — вообще не вопрос, прислали 50 штук. Надо в сборную? На тебе под цвета сборной«, — сказал нападающий “Краснодара”.

Смолову не хватит заработанных денег до конца жизни: «Сидеть на печи, хлестать пивас после карьеры у меня никогда не было желания. Наоборот: ты еще молод, полон сил узнать что-то новое».