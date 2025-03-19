«Ростов» не пожалуется на судейство Кукуяна в матче с «Краснодаром» — ЭСК рассматривает только голы, пенальти и удаления («Мутко против»)

По данным источника, донской клуб недоволен работой арбитров, но не видит смысла в обращении в ЭСК ввиду того, что комиссия рассматривает только голы, пенальти и удаления.
Речь идет о фоле на хавбеке «Ростова» Иване Комарове, после которого было касание мяча защитником дончан Максимом Осипенко, поэтому решение ЭСК, очевидно, было бы вынесено в пользу Кукуяна.
Голенков о судействе с «Краснодаром»: «Я на 10-й минуте к главному подошел: “Что за фигня начинается?” Все стало ясно, арбитр свистел в одну сторону».