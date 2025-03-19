Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростов» не пожалуется на судейство Кукуяна в матче с «Краснодаром» — ЭСК рассматривает только голы, пенальти и удаления («Мутко против»)

Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Спортс"

По данным источника, донской клуб недоволен работой арбитров, но не видит смысла в обращении в ЭСК ввиду того, что комиссия рассматривает только голы, пенальти и удаления.

Речь идет о фоле на хавбеке «Ростова» Иване Комарове, после которого было касание мяча защитником дончан Максимом Осипенко, поэтому решение ЭСК, очевидно, было бы вынесено в пользу Кукуяна.

Голенков о судействе с «Краснодаром»: «Я на 10-й минуте к главному подошел: “Что за фигня начинается?” Все стало ясно, арбитр свистел в одну сторону».