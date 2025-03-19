Романцев о том, что Мартинс заиграл бы и в его «Спартаке»: «С такими данными и желанием побеждать — вполне возможно. Наш парень!»

Вообще то, как Кристофер провел эту встречу, стало для меня открытием. Вспоминаю, сколько было ворчунов, когда «Спартак» брал его в аренду, мол, зачем нам футболист из Люксембурга? Да что он умеет? Хотя Мартинс и во Франции поиграл, и в Швейцарии. А сейчас в «Спартаке» просто растет на глазах. Отмечу страсть и отдачу, с которыми он ведет борьбу. Наш парень!