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«Каждый из них кричит, что игра с Медиалигой не нужна. А потом придет 12-летняя девочка, и их заставят танцевать под “сигмабоев”. Президент “Титана” Зуев о сборной

«Каждый из них кричит, что игра со сборной МФЛ не нужна, медиа вообще ни к чему. А потом придет 12-летняя девочка, и тех, кто говорил вчера, что медиа — херня, заставят танцевать под “сигмабоев”.

Источник: Спортс"

Игры с Гренадой и Брунеем зацепить не могут. Поэтому нужно выдумывать различные сценарии для продолжения сериала «Санта-Барбара». Соответственно, вызывается Дзюба. Хотя игроков старше 30 лет вроде не хотелось брать поначалу.

Но «Сигмабои» конечно, отдельный вид искусства.

Знаете, что схоже у игроков сборной России и сборной МФЛ? Что те, что эти, фанатеют от европейских игроков и готовы повторять любые движения за Беллингемом или Палмером. Только вот есть одно отличие. У игроков сборной России есть возможность играть на том уровне, а у игроков МФЛ — нет. Да и даже игроки МФЛ вроде под «Сигмабоя» не танцевали еще.

Сборная двойных стандартов, одним словом«, — написал президент “Титана”.