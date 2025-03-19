«Каждый из них кричит, что игра с Медиалигой не нужна. А потом придет 12-летняя девочка, и их заставят танцевать под “сигмабоев”. Президент “Титана” Зуев о сборной

Знаете, что схоже у игроков сборной России и сборной МФЛ? Что те, что эти, фанатеют от европейских игроков и готовы повторять любые движения за Беллингемом или Палмером. Только вот есть одно отличие. У игроков сборной России есть возможность играть на том уровне, а у игроков МФЛ — нет. Да и даже игроки МФЛ вроде под «Сигмабоя» не танцевали еще.