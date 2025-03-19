Игры с Гренадой и Брунеем зацепить не могут. Поэтому нужно выдумывать различные сценарии для продолжения сериала «Санта-Барбара». Соответственно, вызывается Дзюба. Хотя игроков старше 30 лет вроде не хотелось брать поначалу.
Но «Сигмабои» конечно, отдельный вид искусства.
Знаете, что схоже у игроков сборной России и сборной МФЛ? Что те, что эти, фанатеют от европейских игроков и готовы повторять любые движения за Беллингемом или Палмером. Только вот есть одно отличие. У игроков сборной России есть возможность играть на том уровне, а у игроков МФЛ — нет. Да и даже игроки МФЛ вроде под «Сигмабоя» не танцевали еще.
Сборная двойных стандартов, одним словом«, — написал президент “Титана”.