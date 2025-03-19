«Матч сборной не должен превращаться в сольный концерт Дзюбы. Из каждого утюга: Дзюба, Дзюба, Дзюба. Так быть не должно, как и самого Артема в команде». Пономарев о форварде

"Из каждого утюга слышно: Дзюба, Дзюба, Дзюба. Такое ощущение, что играет не сборная России, а Дзюба против Гренады. Так быть не должно. Как и не должно быть самого Артема в команде.
Матч сборной не должен превращаться в сольный концерт Дзюбы", — сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.
Ранее Пономарев похвалил тренера сборной России Валерия Карпина за вызов Дзюбы и пожелал Артему стать лучшим бомбардиром команды.
Сегодня Дзюба может установить единоличный рекорд по голам за сборную России. Сейчас форвард «Акрона» делит первое место по голам с Александром Кержаковым — у обоих по 30 забитых мячей.
Дзюба не играл за сборную с 2021 года. У него 55 матчей за национальную команду. Статистику 36-летнего нападающего можно изучить здесь.