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«Матч сборной не должен превращаться в сольный концерт Дзюбы. Из каждого утюга: Дзюба, Дзюба, Дзюба. Так быть не должно, как и самого Артема в команде». Пономарев о форварде

Сегодня сборная России встретится в товарищеском матче с командой Гренады. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Источник: Спортс"

"Из каждого утюга слышно: Дзюба, Дзюба, Дзюба. Такое ощущение, что играет не сборная России, а Дзюба против Гренады. Так быть не должно. Как и не должно быть самого Артема в команде.

Матч сборной не должен превращаться в сольный концерт Дзюбы", — сказал бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Ранее Пономарев похвалил тренера сборной России Валерия Карпина за вызов Дзюбы и пожелал Артему стать лучшим бомбардиром команды.

Сегодня Дзюба может установить единоличный рекорд по голам за сборную России. Сейчас форвард «Акрона» делит первое место по голам с Александром Кержаковым — у обоих по 30 забитых мячей.

Дзюба не играл за сборную с 2021 года. У него 55 матчей за национальную команду. Статистику 36-летнего нападающего можно изучить здесь.