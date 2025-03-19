Мостовой о матче с Гренадой: «Очередная “сборная отелей”. Не вижу тут никакой интриги — Россия без проблем выиграет, забив много мячей»

Думаю, этот сбор нашей команды можно назвать особенным, благодаря двум факторам, а точнее, двум личностям. Во-первых, Валерий Карпин теперь тренирует только сборную. Перед возобновлением РПЛ он покинул «Ростов», позже выяснилось, что он решил сконцентрироваться только на работе в национальной команде.
Впрочем, я не думаю, что этот факт сильно повлияет на игру, ведь и ранее трудностей у сборной России вообще почти не возникало — сплошные победы с сухим счетом над более слабыми соперниками. Может быть, какие-то тактические новшества и будут, игроки выступят в других амплуа. Но итог все равно будет тем же — разгромная победа россиян, в этом можно не сомневаться.
А вторая личность, из-за которой этот сбор становится особенно интересным — форвард Артем Дзюба. Его наконец-то вызвали в команду. Нельзя сказать, что он этого не заслужил. Хотя возрастную планку Артем не проходит, в сборную тренерский штаб Карпина вызывает молодых игроков. Но для форварда сделали исключение, как для новоиспеченного лучшего бомбардира чемпионата России. Сейчас ему нужно в национальной команде забить всего один мяч, чтобы поставить такой же рекорд и в сборной.
Ну, а про Гренаду можно было бы что-то сказать, если бы она хотя бы была в хорошей форме. Но это не так. У команды всего одна победа в семи последних играх. В остальных противостояниях она играла вничью и проигрывала, соперники были соответствующие ее статусу. Возможно, единственное, что еще нужно про Гренаду упомянуть, что седьмого и девятого марта она тоже проводила уже товарищеские игры — дважды сыграла вничью с Сент-Винсентом и Гренадиной. Так что сыгранность у нее может быть сейчас чуть больше, чем у россиян. Но я думаю, максимум, на что это повлияет, так это на то, что Гренада в итоге пропустит, условно, не десять голов, а «всего» девять.
В общем, долго тут смысла рассуждать нет. В любом составе наша команда должна выигрывать. У соперника шансов никаких нет, игра еще и в Москве проходит", — сказал бывший полузащитник сборной России.