Мостовой о матче с Гренадой: «Очередная “сборная отелей”. Не вижу тут никакой интриги — Россия без проблем выиграет, забив много мячей»

Ну, а про Гренаду можно было бы что-то сказать, если бы она хотя бы была в хорошей форме. Но это не так. У команды всего одна победа в семи последних играх. В остальных противостояниях она играла вничью и проигрывала, соперники были соответствующие ее статусу. Возможно, единственное, что еще нужно про Гренаду упомянуть, что седьмого и девятого марта она тоже проводила уже товарищеские игры — дважды сыграла вничью с Сент-Винсентом и Гренадиной. Так что сыгранность у нее может быть сейчас чуть больше, чем у россиян. Но я думаю, максимум, на что это повлияет, так это на то, что Гренада в итоге пропустит, условно, не десять голов, а «всего» девять.