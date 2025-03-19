Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба о рекордном голе за Россию: «Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило. Спасибо болельщикам, РФС, Карпину за неожиданный праздник»

36-летний нападающий поразил ворота Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: Спортс"

"Очень счастлив, что забил, потому что игра непростая. Хоть и счет большой, но в завершающей стадии очень много ошибаемся.

Очень много брака из-за мяча, очень тяжелый мяч: невозможно рассчитать, слишком легкий, ты не можешь понять, как его принять, он все время виляет, как Jabulani в свое время.

А так — очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было, такое состояние души…

Спасибо огромное болельщикам, РФС, Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне«, — сказал форвард, представляющий “Акрон”, в эфире “Матч ТВ”.

Дзюба — лучший бомбардир сборной России! Так он побил рекорд Кержакова.