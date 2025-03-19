Дзюба о рекордном голе за Россию: «Счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило. Спасибо болельщикам, РФС, Карпину за неожиданный праздник»

"Очень счастлив, что забил, потому что игра непростая. Хоть и счет большой, но в завершающей стадии очень много ошибаемся.
Очень много брака из-за мяча, очень тяжелый мяч: невозможно рассчитать, слишком легкий, ты не можешь понять, как его принять, он все время виляет, как Jabulani в свое время.
А так — очень счастлив, что забил, но от гимна меня больше пробило, если честно. Круто было, такое состояние души…
Спасибо огромное болельщикам, РФС, Валерию Георгиевичу за то, что такой неожиданный праздник подарили мне«, — сказал форвард, представляющий “Акрон”, в эфире “Матч ТВ”.
Дзюба — лучший бомбардир сборной России! Так он побил рекорд Кержакова.