Кержаков о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Никаких эмоций особо нет. Я это абсолютно спокойно воспринимаю, поздравляю Артема»

"Никаких особо эмоций нет. Перед игрой пожелал ему удачи, когда мы вместе сфотографировались с футболками сборной с номером 30. На матче атмосфера приятная, хорошие ощущения, много людей собралось на сборную. Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много будет кто поздравлять, сейчас вы напишите поздравления, поздравляю.
У меня до этого не было ничего, спокойно абсолютно воспринимаю, отношусь. Меня внутри ничего не напрягало, не нервничал, я уже давно не играю в футбол. Голы в футболе — заслуга всей команды", — сказал бывший нападающий сборной России.