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Кержаков о рекорде Дзюбы по голам за сборную: «Никаких эмоций особо нет. Я это абсолютно спокойно воспринимаю, поздравляю Артема»

36-летний нападающий забил 31-й гол за сборную России — в матче против команды Гренады — и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: Спортс"

"Никаких особо эмоций нет. Перед игрой пожелал ему удачи, когда мы вместе сфотографировались с футболками сборной с номером 30. На матче атмосфера приятная, хорошие ощущения, много людей собралось на сборную. Позже, наверное, не получится поздравить, потому что его много будет кто поздравлять, сейчас вы напишите поздравления, поздравляю.

У меня до этого не было ничего, спокойно абсолютно воспринимаю, отношусь. Меня внутри ничего не напрягало, не нервничал, я уже давно не играю в футбол. Голы в футболе — заслуга всей команды", — сказал бывший нападающий сборной России.