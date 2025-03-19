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Дзюба про рекордный гол за сборную: «Я закрыл свой гештальт, а дальше наслаждался. Спасибо, что пришли, поддерживаете. Мы великая страна, должны быть вместе»

36-летний нападающий забил 31-й гол за сборную России — в матче против команды Гренады (5:0) — и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Источник: Спортс"

"Я закрыл свой гештальт, а дальше наслаждался. Спасибо, что пришли, поддерживаете. Мне очень приятно такое отношение к себе. Благодаря вам хочется играть и забивать. Мы великая страна, должны быть вместе.

Спасибо Карпину, Батракову за голевую, ты лучший, спасибо РФС", — сказал Дзюба.

Дзюбе потребовалось 56 матчей, чтобы установить рекорд. Кержаков забил 30 голов, проведя 90 игр в футболке национальной сборной.

9 марта Дзюба превзошел другой рекорд Кержакова, забив 234-й гол и став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Подробную статистику нападающего можно найти здесь.